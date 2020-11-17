Pakistan Büyükelçisinden Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne tam not - Son Dakika

Konya'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret ederek teknik bilgiler aldı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılarak Konya'da şehrin cazibe merkezlerinden olan ve ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen Tropikal Kelebek Bahçesi uluslararası arenada da örnek olmaya devam ediyor. Son olarak Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi tarafından ziyaret edilen kelebek bahçesi yine tam not aldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın eşlik ettiği ziyarette büyükelçi, bahçe hakkında teknik bilgiler alarak Pakistan'da da tropikal kelebek bahçesi örneğinin uygulanabileceğini ifade etti. Büyükelçi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ziyareti sonrasında Başkan Pekyatırmacı'ya misafirperverliği sebebiyle teşekkür etti.

Kelebek bahçesi ziyaretinin ardından Selçuklu Belediyesi'nde Başkan Ahmet Pekyatırmacı tarafından misafir edilen Büyükelçi Sajjad Qazi'ye Başkan Pekyatırmacı tarafından kelebek tablosu takdim edildi. Ziyaretleri sebebiyle Büyükelçiye teşekkür eden Pekyatırmacı, "İki ülke arasında tarihten bu yana gelen kadim bir dostluk var. Biz de Büyükelçi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk" dedi.

Büyükelçi, ziyareti anısına Pekyatırmacı'ya Pakistan ve Türkiye arasındaki son 70 yıllık diplomatik ilişkiyi anlatan bir eser hediye etti. - KONYA