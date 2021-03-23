Pakistan'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" kutlanıyor - Son Dakika

Pakistan'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" kutlanıyor

23.03.2021 09:03
Pakistan'da

Pakistan'da ülke genelinde "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Pakistan'da ülke genelinde "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen kutlamalar bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda yapılıyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen törenlerde katılımcıların maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi zorunlu tutuldu.

Devlet binalarında bayrak töreni düzenlenirken, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah ve Pakistan'ın Milli Şairi Muhammed İkbal'in mezarlarında nöbet değişim töreni düzenlendi.

Başta başkent İslamabad olmak üzere çeşitli şehirlerde caddeler, sokaklar ve evler Pakistan bayrakları ile donatıldı.

Öte yandan, her sene Pakistan Milli Günü kapsamında gerçekleştirilen askeri geçit töreni, hava şartları dolayısıyla bu yıl 25 Mart'a ertelendi.

Pakistanlı liderlerden mesajlar

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Milli Günü kapsamında paylaştığı mesajında, Pakistan'ı ekonomik olarak güçlü ve müreffeh bir devlet haline dönüştürmede kararlı olduklarını yineledi.

Alvi mesajında, Pakistanlılardan "devlet terörizminin ve baskının" en kötüsüne maruz kalan Keşmirli kardeşlerini de hatırlamasını talep etti.

Dünya ülkelerinin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de işlediği insan hakları ihlallerinin farkına varmaları gerektiğine dikkat çeken Alvi, Güney Asya'da kalıcı bir barışın anahtarının Cammu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözümü olduğunu vurguladı.

Başbakan İmran Han da 23 Mart 1940'ın önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, Müslümanların ayrı bir devlet kurmaya karar vererek kendilerini baskı prangalarından ve Hindutva (Hindu milliyetçiliği) zihninin köleliğinden kurtardığına işaret etti.

Han, Cammu Keşmir halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Keşmir halkını manevi, siyasi ve diplomatik olarak desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

23 Mart 1940'ta Lahor'da toplanan Tüm Hindistan Müslüman Birliği, Britanya Hindistan'ındaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talebini içeren Lahor Tasarısını kabul etmişti.

Söz konusu tarih, Pakistanlılarca her sene kutlanıyor.

Pakistan, 23 Mart, India, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da '23 Mart Pakistan Milli Günü' kutlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şişli'de gasbedilen kadın ve ailesi metrelerce böyle sürüklendi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı         
08:26
Dengelerin alt üst olduğu Çukur'da Vartolu ve Yamaç'ın büyük savaşı başladı Dengelerin alt üst olduğu Çukur'da Vartolu ve Yamaç'ın büyük savaşı başladı         
08:22
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi         
00:05
AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz         
23:35
ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek         
21:46
Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır         
21:34
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı         
17:36
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 09:19:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei