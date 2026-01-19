Pakistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Pakistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem

19.01.2026 11:24
Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem oldu; can ve mal kaybı bilgisi yok.

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

Kaynak: AA

