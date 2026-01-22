Pakistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pakistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem

22.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın kuzeyinde meydana gelen deprem sonrası yüzlerce kişi evlerini terk etti, yardım ulaşıyor.

Pakistan'ın kuzeyindeki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntı ve heyelanlar, bölgede bulunan yüzlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, 19 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürmesi ve toprak kaymalarının yaşanması nedeniyle neredeyse tüm yerleşim alanları boşaltıldı ve yüzlerce kişi yerinden oldu.

Yetkililer, depremin etkili olduğu Chipursan Vadisi'nde bulunan 250'den fazla evin yıkıldığını ya da hasar gördüğünü bildirdi.

Yerel bir sivil toplum kuruluşunda görevli Qurban Hussain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artçıların devam etmesi nedeniyle kısmen hasar gören evlere dönülemediğini, heyelan riskinin halkı tedirgin ettiğini aktardı.

Hussain, "Şu anda çok az kişi evlerinde kalabiliyor. Kadınlar ve çocuklar başta halkın büyük bölümü, olumsuz hava koşullarına rağmen çadırlarda kalıyor." dedi.

Gilgit-Baltistan eyalet yönetimi sözcüsü Şabbir Mir de depremden etkilenen bölgelere ulaşımı sağlayan yolların tamamen açıldığını, afetzedelere çadır ve gıda yardımının ulaştırıldığını belirtti.

Mir, hükümetin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremden etkilenen vatandaşlara gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti.

Pakistan'da 19 Ocak'ta, Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Hava Durumu, Pakistan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:34:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Pakistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.