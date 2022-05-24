Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı

24.05.2022 09:56

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçisi onlarca kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçisi onlarca kişi gözaltına alındı.

Destekçilerine erken seçim talebiyle yarın için barışçıl yürüyüş çağrısı yapan Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Fawad Chaudhry, polisin gece, Han'ı destekleyenlerin evlerine operasyon başlattığını açıkladı.

Chaudhry, operasyonun günün ilerleyen saatlerine kadar sürdüğünü ifade etti.

Eski Başbakan Han da sosyal medya hesabından destekçilerinin gözaltına alınmasını kınadı.

Konuyla ilgili henüz hükümet kaynaklarından açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, "The Express Tribune" gazetesinin haberine göre, Lahor kentinde PTI yöneticilerine yönelik operasyona katılan bir polis vurularak öldürüldü.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah Han, konuyla ilgili açıklamasında, eski Başbakan Han'ın yürüyüş çağrısına atıfta bulunarak, PTI yöneticilerinin "kanlı bir yürüyüş" planladığını ve iç savaşı kışkırttığını söyledi.

Bakan Han, polise ateş açmanın siyasi bir faaliyet olmadığını ifade etti.

Polisin ölümünden sorumlu olanların adalet karşısına çıkarılacağını kaydeden Han, ülkede iç savaşı ve kaosu yasalarla önleyeceklerini belirtti.

İslamabad'da güvenlik önlemler artırıldı

İmran Han taraftarlarının düzenleyeceği oturma eylemi öncesi Pakistan'ın başkenti İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı.

İslamabad'da parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgeye giden yolların çoğu konteynerlerle kapatıldı.

Devlet binalarının yer aldığı bölgeye yakın alanlara da çok sayıda polis konuşlandırıldı.

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta başkent İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Eski Başbakan Han, görevden alınmasının arkasında ABD'nin rolü olduğunu iddia etmişti.

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı
Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı
Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı
Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı
Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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