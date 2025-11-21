Pakistan'da Fabrika Patlaması: 18 ölü - Son Dakika
Pakistan'da Fabrika Patlaması: 18 ölü

21.11.2025 17:59
Faisalabad'daki tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan'da tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü, çevredeki binaların da ağır hasar gördüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili olarak fabrika müdürünü gözaltına aldığı, patlamanın ardından kaçan fabrika sahibini de yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

