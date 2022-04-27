Pakistan'da hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 46 dereceyi aştı - Son Dakika
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Pakistan'da hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 46 dereceyi aştı

27.04.2022 13:08
Pakistan'da hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 46 dereceyi aştı

Pakistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hava sıcaklıkları ülkenin birçok bölgesinde 6 ila 8 derece arttı.

Dünyadaki hava sıcaklıklarına ilişkin verilerin derlendiği "ogimet" platformuna göre, hava sıcaklıkları Navabşah'ta 46,4, Sibi'de 46, Bahavalpur'da 43, başkent İslamabad'da 38 ve Lahor'da 41 derece olarak ölçüldü.

Başkentin çeşitli noktalarında vatandaşlar kendilerini gölgeliklere atarken, kadınların da şemsiye taşıdığı görüldü.

Bazıları sıcak havadan korunmak için klima, vantilatör ve çeşitli araçları kullanırken, bazı vatandaşlar da çeşmelerin altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Departmanı, sıcak havadan vatandaşları korumak için gerekli önlemleri alması konusunda yetkililere çağrı yaptı.

Pakistan'da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı 28 Mayıs 2017'de Belucistan eyaletinin Turbat kentinde 53,5 derece olarak kaydedilmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'da hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 46 dereceyi aştı - Son Dakika
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