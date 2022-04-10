Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşmesi Londra'da protesto edildi - Son Dakika
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Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşmesi Londra'da protesto edildi

10.04.2022 20:53
Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşmesi Londra'da protesto edildi

Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu düşmesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da ülkenin eski Başbakanı Navaz Şerif'in evinin önünde protesto edildi.

Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu düşmesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da ülkenin eski Başbakanı Navaz Şerif'in evinin önünde protesto edildi.

ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyeceklerini duyuran İmran Han destekçileri, daha sonra fikir değiştirerek Şerif'in evine yürüdü.

Göstericilerin sık sık Han lehine slogan atan attığı sırada polis güvenlik önlemi aldı. Daha sonra sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis, içeri kimsenin girmesine izin vermedi.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Dün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu bugün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düşmüştü.

Ülke basınında, Şerif'in kardeşi olan PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşmesi Londra'da protesto edildi - Son Dakika


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