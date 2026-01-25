Pakistan'da Kar Kazası: 5 Ölü - Son Dakika
Pakistan'da Kar Kazası: 5 Ölü

25.01.2026 12:21
Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da etkili olan yoğun kar yağışına bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin Gilgit-Baltistan eyaletinin Diamer bölgesinde yoğun kar yağışının ardından gözlem kulesinin çevredeki bir evin üzerine devrildiği bildirildi.

Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Belucistan eyaletinin Zhob bölgesini etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurun 27 Ocak'a kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, aralıksız kar yağışı nedeniyle ülkenin yüksek kesimlerinde bazı yolların kısmen ya da tamamen kapanabileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hava Durumu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

