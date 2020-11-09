Pakistan'da mahkeme ülkenin en büyük medya grubunun sahibini kefaletle serbest bıraktı - Son Dakika

Pakistan'da mahkeme ülkenin en büyük medya grubunun sahibini kefaletle serbest bıraktı

09.11.2020 14:23
Pakistan'da mahkeme ülkenin en büyük medya grubunun sahibini kefaletle serbest bıraktı, System.String[]

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, 35 yıl önceki bir arazi davasıyla ilgili olarak tutuklanan, ülkenin en büyük medya grubunun sahibi Mir Şakilur Rahman'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, 35 yıl önceki bir arazi davasıyla ilgili olarak tutuklanan, ülkenin en büyük medya grubunun sahibi Mir Şakilur Rahman'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi heyeti, 1985'te Lahor'da piyasa fiyatının altında arazi kiraladığı ve daha sonra söz konusu araziyi değerinin altında satın aldığı iddiasıyla martta tutuklanan Jang Grup'un Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Rahman'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, kefalet ücretini 10 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 63 bin dolar) olarak belirledi.

Rahman'ı tutuklayan Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), dönemin Pencap Başbakanı Navaz Şerif'in Rahman'a araziyi piyasa fiyatının altında kiraladığını ve 2016'da Şerif'in Pakistan Başbakanlığında ise Rahman'ın bu araziyi değerinin altında satın aldığını iddia ediyor.

Rahman, NAB tarafından kendisine yönelik iddialarla ilgili 12 Mart'ta tutuklanmıştı.

Öte yandan, muhalefet ve sivil toplum örgütleri ise Rahman'a yönelik tutumu "medyanın baskı altına alınması" şeklinde yorumluyor.

Ülkenin en büyük medya grubu olan Jang Grup'un bünyesinde, Geo News televizyon kanalı, The News ve Daily Jang gibi çeşitli gazete ve dergiler bulunuyor.

Pakistan, Mahkeme, Karar, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da mahkeme ülkenin en büyük medya grubunun sahibini kefaletle serbest bıraktı - Son Dakika


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