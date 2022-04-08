Pakistan'da Mumbai saldırılarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen örgüt liderine 31 yıl hapis cezası - Son Dakika

Pakistan'da, Hindistan'ın Mumbai şehrindeki saldırılarla bağlantılı olduğu ileri sürülen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve siyasi kanadı Cemaatüd Dava'nın (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, "terörü finanse ettiği" gerekçesiyle 31 yıl hapse çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'daki Terörle Mücadele Mahkemesi, Said'in yargılandığı iki ayrı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Said'i, terörü finanse ettiği gerekçesiyle 31 yıl hapse çarptırdı ve tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Kararda ayrıca Said, 340 bin Pakistan rupisi (26 bin 700 lira) para cezasına çarptırıldı.

Hindistan'da 2001, 2006 ve 2008'de düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Said, Temmuz 2019'da Pakistan'da yakalanmış, "terörün finansmanından" Aralık 2020'de suçlu bulunmuş ve yargılandığı davalarda 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Said'in yakalanmadan önce ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konulmuştu.

Hindistan'daki saldırıların ardından İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki ilişkiler gerilmişti.