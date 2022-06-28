Pakistan'da saatler süren elektrik kesintileri protesto edildi - Son Dakika
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Pakistan'da saatler süren elektrik kesintileri protesto edildi

28.06.2022 13:41
Pakistan'da saatler süren elektrik kesintileri protesto edildi

Pakistan'ın Karaçi şehrinde halk, saatler süren elektrik kesintilerini protesto etti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde halk, saatler süren elektrik kesintilerini protesto etti.

Dawn gazetesindeki habere göre, uzun elektrik kesintileri sebebiyle Karaçi'nin Lyari bölgesinde geceden bu yana protesto düzenleyen yüzlerce kişi lastik yaktı ve yolları trafiğe kapattı.

Elektrik kesintilerinin durmasını talep eden protestoculara emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Göstericiler de polise taş ve sopa fırlattı.

Protestocular, yaşadıkları bölgede 13 saat elektrik kesintisi olduğunu ve elektrik dağıtım şirketinin kesintiler öncesi bilgi vermediğini belirtiyor.

Lyari bölgesine dün 16.00'dan bu yana elektrik verilmiyor.

Protestolar sebebiyle trafik yoğunluğu

Öte yandan, protesto sebebiyle şehrin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Tüm Pakistan Meyve ve Sebze İhracat, İthalat ve Tüccarlar Birliği Başkanı Aslam Pakhali, içerisinde 1,2 milyon dolar değerinde mango ve patates bulunan 100 konteynerin dün akşamdan bu yana trafikte sıkıştığını açıkladı.

Pakhali, sıcak hava sebebiyle mango ve patateslerin bozulabileceğini ve ihracatçıların zarar edebileceğini belirterek, yetkililerden yolların açılmasını talep etti.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu yaz aylarında yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi.

Elektrik arzı ile talebi arasında 5 bin 500 megavatlık boşluk

Geo News televizyonunun haberine göre, ülkenin elektrik üretimi 22 bin 500 megavat, elektrik talebi ise 28 bin megavat.

Elektrik kesintileri aracılığıyla arz ile talep arasındaki 5 bin 500 megavatlık açık dengelenmeye çalışılıyor.

Karaçi'nin Gadap Town bölgesinde elektrik kesintileri 18 saati bulurken, Şah Faysal Koloni ve Malir gibi yerlerde 14 saat ve üzerinde kesintiler gerçekleşiyor.

Başkent İslamabad dahil olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de saatler süren kesintiler yaşanıyor.

Pakistan hükümeti ayrıca elektrik tasarrufu sebebiyle çeşitli eyaletlerde dükkanların 21.00'de kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Temmuzda elektrik kesintileri artabilir

Dün, Başbakan Şahbaz Şerif, temmuzda ülkenin daha fazla elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Pakistan'ın gelecek ay sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki konusunda yaptığı girişimler başarısız olmuştu. Temmuzda LNG tedariki için bu ay gerçekleştirilen ihaleler yüksek fiyat ve düşük katılım sebebiyle iptal edilmişti.

Bu durum sebebiyle ülkenin yaşadığı enerji krizinin daha da kötüleşeceği uyarısı yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

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