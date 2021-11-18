Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan partisi lideri Rizvi serbest bırakıldı - Son Dakika

Pakistan'da 12 Nisan'da tutuklanan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, TLP Sözcüsü İbni İsmail, Rizvi'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Rizvi'nin, geçen ay 10 gün süren protestoların ardından hükümet ile TLP arasında 31 Ekim'de varılan anlaşma sonucu serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Anlaşmanın içeriği kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

Hükümet, 7 Kasım'da TLP'ye terörle mücadele yasası kapsamında nisanda getirdiği yasağı kaldırmıştı.

Rizvi, 12 Nisan'da tutuklanmıştı.

TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.