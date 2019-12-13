Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSLAMABAD - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSLAMABAD - Son Dakika

Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSLAMABAD

6 saat önce

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki mülteci kampında yaşayan Afganlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki mülteci kampında yaşayan Afganlar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İslamabad dışında yer alan ve Afgan Basti adı verilen kampta yaşayanlardan Sana Gul, Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafları için oy kullandı.

Hasan Ahmet ise haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğrafına oy verdi.

Varis Gani ise seçimini Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğraflarından yana kullandı.

Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - İSLAMABAD

Ali Atmaca, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti
AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

Son Dakika Haberleri
20:42 Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
20:42 Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
20:40 Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi - Son Dakika
20:37 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
20:33 Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:48:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'daki Afgan mülteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSLAMABAD - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]