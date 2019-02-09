Son Dakika Haberleri: Pakistan'daki Hayvanat Bahçesi Fazla Aslan ve Kaplanları Satacak

Pakistan'daki Hayvanat Bahçesi Fazla Aslan ve Kaplanları Satacak

54 dakika önce

Pakistan'ın Lahor kentindeki hayvanat bahçesi, fazla aslan ve kaplan yavrularını açık arttırmayla satışa çıkardığını duyurdu.

Pakistan'daki Hayvanat Bahçesi Fazla Aslan ve Kaplanları Satacak, System.String[]
Pakistan'ın Lahor kentindeki hayvanat bahçesi, fazla aslan ve kaplan yavrularını açık arttırmayla satışa çıkardığını duyurdu.

The Express Tribune internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki hayvanat bahçesi yetkilileri, açık arttırma ve katılım şartlarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Hayvanat bahçesinde 30 farklı türde aslan ve kaplan bulunduğu belirtilen haberde, soyu tükenmekte olan bazı türlerin de hayvanat bahçesinde yaşadığı ifade edildi.

Fazla aslan ve kaplan yavrularının satılmasıyla ilgili konuşan yetkililer, satışın sebebinin yer darlığı ile türü tehlikede olan aslan ve kaplanların korunması ve çoğaltılması olduğunu söyledi.

Yetkililer, yeterli yer kalmadığı için aslan, kaplan ve çitaların üremesinin durdurulduğunu kaydetti.

Hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların bakım, yiyecek ve ilaç masrafının yıllık 600 bin Pakistan rupisine (yaklaşık 22 bin lira) ulaştığını belirten yetkililer, satılacak hayvanların piyasa değerinin ise 400 bin ile 600 bin Pakistan rupisi arasında değiştiğini kaydetti.

Lahor Hayvanat Bahçesi, geçmiş yıllarda elindeki fazla hayvanları başka hayvanat bahçeleriyle takas yapmıştı ancak ilk defa satış yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: AA

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