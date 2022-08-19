Pakistan'dan Cammu Keşmir'deki seçimlerde bölge dışından oy kullanma adımına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'dan Cammu Keşmir'deki seçimlerde bölge dışından oy kullanma adımına tepki

19.08.2022 12:55
Pakistan'dan Cammu Keşmir'deki seçimlerde bölge dışından oy kullanma adımına tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki seçimlerde ülkenin diğer eyaletlerinden gelerek bölgede geçici bulunan 18 yaşın üzerindeki kişilerin oy kullanabilmesine yönelik adımını "seçim öncesi kasıtlı hile" olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki seçimlerde ülkenin diğer eyaletlerinden gelerek bölgede geçici bulunan 18 yaşın üzerindeki kişilerin oy kullanabilmesine yönelik adımını "seçim öncesi kasıtlı hile" olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında askerler ve ülkenin çeşitli eyaletlerinden gelen iş gücü dahil olmak üzere Cammu Keşmir'de geçici bulunanlara bölgede oy kullanma hakkı tanınmasının seçim sonuçlarını etkileme maksadıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, İslamabad'ın Yeni Delhi'nin Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir'de onları azınlığa düşürecek bütün adımlarını reddettiği belirtildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de insan hakları ihlallerine son vermesi istenen açıklamada, bölgede uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 4. Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eden tüm yasa dışı adımların geri alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki seçimlerde ülkenin diğer eyaletlerinden gelerek bölgede geçici bulunan 18 yaşın üzerindeki kişilerin oy kullanabilmesine yönelik adımı "seçim öncesi kasıtlı hile" olarak nitelendirilerek buna tepki gösterildi.

Cammu Keşmir'de 2,5 milyon yeni seçmen

Cammu Keşmir Seçim Komisyonu Başkanı Hirdesh Kumar, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'in 5 Ağustos 2019'da özel statüsünün kaldırılmasının ardından daha önce seçmen olamayanların şimdi oy kullanabileceğini açıklamıştı.

Cammu Keşmir'de işçi, öğrenci veya başka sebeplerle bulunan fakat buralı olmayan 18 yaşın üzerindeki Hint vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabileceğini ifade eden Kumar, bu girişimle yaklaşık 2,5 milyon yeni seçmen beklendiğini belirtmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetiminin bu adımı, Cammu Keşmir'deki siyasi partilerin tepkisini çekmişti.

Hükümetin bu adımıyla bölgede görev gereği bulunan on binlerce güvenlik görevlisi de yine oy hakkına sahip olacak.

Cammu Keşmir'de oy kullanma hakkına sahip 7,6 milyon kişi bulunuyor. BJP yönetiminin kararı sonrası seçmen sayısının üçte bir oranında artması bekleniyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

YORUMLAR
500
ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi Pakistan'daki Sel Felaketinde En Az 14 Kişi Öldü, 14 Kişi Yaralandı Pakistan'daki Sel Felaketinde En Az 14 Kişi Öldü, 14 Kişi Yaralandı
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan Cammu Keşmir'deki seçimlerde bölge dışından oy kullanma adımına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'dan Cammu Keşmir'deki seçimlerde bölge dışından oy kullanma adımına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement