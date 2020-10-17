Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

17.10.2020 16:15
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 575 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 322 bin 452'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 638'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 306 bin 640 oldu.

Pakistan'da 9 bin 174 aktif vaka bulunuyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 301 artarak 357 bin 762'ye yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 84 artışla 12 bin 431'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 48 artışla 281 bin 592'ye ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 869 artışla toplam 19 bin 627'ye, aktif vakalar ise 6 bin 886'ya yükseldi.

Bugün 302 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 12 bin 561'e çıktı.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği Malezya'da toplam ölü sayısı 180'e ulaştı.

Öte yandan Kovid-19'a yakalanan bakan ile aynı ortamda bulunduğu gerekçesiyle 14 gündür ev karantinasında bulunan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, karantinadan çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 623 artarak 93 bin 499'a, ölü sayısı 6 artışla 1684'e yükseldi.

Son bir günde 22 bin 635 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 148 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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