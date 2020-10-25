Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

25.10.2020 17:51
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 832 Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 327 bin 895 oldu.

Son 24 saatte 9 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 736'ya çıktı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 310 bin 491'e ulaştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 732 artışla 389 bin 712'ye çıktı.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 13 bin 299'a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 545 artarak 313 bin 764'e yükseldi.

Endonezya Doktorlar Birliği de, ülkede salgının başlangıcından bu yana 9 diş hekimi, 103 hemşire ve 141'i doktor olmak üzere 253 sağlık çalışanının Kovid-19'dan öldüğünü açıkladı.

Bu arada Bali eyaletine bağlı Badung bölgesindeki bir hapishanede 106 mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 823 artarak toplam 26 bin 565'e, aktif vakalar ise 9 bin 202'ye yükseldi.

Bugün 579 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 17 bin 134 oldu.

Son 24 saatte 8 vakanın yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 229'a ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine uymayan 688 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 495 artarak 97 bin 932'ye, ölü sayısı 6 artışla 1733'e yükseldi.

Son bir günde 16 bin 281 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 159 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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