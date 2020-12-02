Pakistan, eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesi için İngiltere ile görüşmeleri sürdürüyor - Son Dakika

Pakistan, eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesi için İngiltere ile görüşmeleri sürdürüyor

02.12.2020 20:19
Pakistan, eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesi için İngiltere ile görüşmeleri sürdürüyor, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Danışmanı Mirza Şahzad Akbar, eski Başbakan Navaz Şerif'in İngiltere'den ülkeye iadesi için Londra yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Danışmanı Mirza Şahzad Akbar, eski Başbakan Navaz Şerif'in İngiltere'den ülkeye iadesi için Londra yönetimiyle görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Akbar, başkent İslamabad'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şerif'in iadesiyle ilgili daha önce İngiltere'ye mektuplar yazıldığını hatırlattı.

Şerif'in iadesi için İngiltere ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Akbar, eski Maliye Bakanı İshak Dar için de İslamabad'ın benzer bir talepte bulunduğunu söyledi.

Hakkındaki yolsuzluk davasıyla ilgili duruşmaya katılmayan Dar, 2017'de Yüksek Mahkeme tarafından "kaçak" ilan edilmişti.

Dar, söz konusu tarihten bu yana Londra'da bulunuyor.

Şerif "adalet kaçağı" ilan edildi

İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerifi de "adalet kaçağı" ilan etti.

1 Eylül'de Yüksek Mahkeme, tedavi için Londra'da bulunan Şerif'in yargılandığı yolsuzluk davası duruşmasında bulunmaması halinde "kaçak" ilan edileceği uyarısında bulunmuştu.

Mahkeme, 15 Eylül'de Şerif hakkında "tutuklama" emri çıkarmıştı.

Pakistan, 3 Mart, 5 ve 22 Ekim'de İngiltere'ye Şerif'in iade talebini içeren 3 mektup göndermişti.

Hakkında 3 dava açıldı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, "kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı" iddiasıyla 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aynı yıl aralıkta ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Başbakan'ın Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Ekim 2018'de tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunda (NAB) tutulmasına hükmedilmişti.

10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve tedavisi için yurt dışında geçireceği sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için Londra'ya giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor.

İngiltere, Başbakan, Pakistan, Londra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, eski Başbakan Navaz Şerif'in iadesi için İngiltere ile görüşmeleri sürdürüyor - Son Dakika


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