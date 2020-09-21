Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine atadığı maslahatgüzarı kabul etmedi - Son Dakika

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine atadığı maslahatgüzarı kabul etmedi

Pakistan, diplomatik ilişkilerin derecesini düşürdüğü Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine "maslahatgüzar" sıfatıyla vekalet etmek üzere atadığı diplomatı geri çevirdi.

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine atadığı maslahatgüzarı kabul etmedi, System.String[]

Pakistan, diplomatik ilişkilerin derecesini düşürdüğü Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine "maslahatgüzar" sıfatıyla vekalet etmek üzere atadığı diplomatı geri çevirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanlığının diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürmesinin ardından İslamabad Büyükelçisi Gaurav Ahluwalia'nın yerine maslahatgüzar olarak atadığı Jayant Khobragade'nin adaylığının reddedildiğini bildirdi.

Bakanlık, ret gerekçesinde Khobragade'nin daha önce büyükelçilik yapmış kıdemli bir diplomat olduğunu, bunun ilişkilerin derecesinin düşürülmesi kararına uygun bir atama olmadığını belirtti.

İslamabad yönetimi, Hindistan'dan ilişkilerin derecesinin düşürülmesi kararına uygun kıdemde bir yetkiliyi göreve atamasını istedi.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in kendi kontrolündeki bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldırarak merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsündeki iki ayrı idari birime ayırmıştı. Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

İslamabad, Hindistan, Pakistan, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine atadığı maslahatgüzarı kabul etmedi - Son Dakika

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