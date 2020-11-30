Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

Büyükelçi Gazi, Cammu Keşmir'deki gelişmeler ve Pakistan'daki terör saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan ikili ilişkileri ile Cammu Keşmir'deki gelişmeler değerlendirildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da hazır bulundu.

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