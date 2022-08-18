Pakistan'da sel: 5 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da sel: 5 ölü

18.08.2022 21:51
Pakistan'da sel: 5 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sind eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar Karaçi kentinde sele neden oldu. Kentte meydana gelen sellerde 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti. Malir Nehri'nin taşması sonucu sel sularına kapılan bir araçta 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 5 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Gadap Kasabası'ndaki Thado ve Lath barajları taşarken, eyaletteki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Son 3 haftada muson yağışlarının etkili olan Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış, ani sel ve toprak kaymalarından etkilenirken, muson mevsiminin başlaması ile yüzlerce kişi hayatını kaybetti. - KARAÇİ

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Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da sel: 5 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da sel: 5 ölü - Son Dakika
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