Pakistan'ın Modern Yüzü İslamabad

BEHLÜL ÇETİNKAYA/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistan 'ın en güvenli, en düzenli ve en gelişmiş şehri olan başkent İslamabad, ülkenin modern yüzünü temsil ediyor.Ülkenin kuzeyindeki Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletleri arasında kendi başına özerk bir kent olan İslamabad, yaklaşık 1 milyonluk nüfusuyla ülkenin 6'ncı büyük kenti olsa da yönetim ve uluslararası finans merkezi konumunda.Eski başkent Karaçi 'nin denizden saldırılara açık olması nedeniyle 1960'larda kurulan şehir, ülkenin en önemli abidevi yapıtlarına ev sahipliği yapıyor.Türk mimar Vedat Dalokay tarafından çizilen Güney Asya 'nın ve Pakistan'ın en büyük camisi Faysal Camisi, İslamabad'ın ve ülkenin sembolü olarak dikkati çekiyor.Klasik Pakistan ve cami mimarisinden farklı olarak 1976'da inşa edilmeye başlanan cami, Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın 120 milyon dolarlık bağışıyla yapıldığı için onun ismini taşıyor.Pakistanlılar ve turistler için şehrin buluşma noktası olan 100 bin kapasiteli caminin çevresi, Pakistan sokak yemeklerinin yenebildiği ve hediyelik eşyaların satıldığı bir alan konumunda.Özellikle kumda kavrulan mısır ve nohut gibi atıştırmalıkların satıldığı yerde akşamları seyyar yemekçiler ve hediyelik eşya satıcıları toplanıyor. Cami çevresinde vatandaşların fotoğraflarını çekip basan şipşakçılar da bulunuyor.Faysal Camisi, şehrin kuzeyinde bulunan Margala Tepeleri Milli Parkı'nın da eteklerinde yer alıyor. Yaban hayatı, yeşili ve akarsularıyla ülkenin önde gelen milli parklarından Margala Tepeleri, özellikle kentte yaşayan yabancıların yürüyüş, tırmanma ve kamp yapma imkanı bulduğu noktalardan biri.İslamabad'ın kuş bakışı görülebileceği seyir terasları, restoranları ve piknik alanlarının bulunduğu milli parkta, yaban domuzu, maymun ve büyük kirpilerin yanı sıra bazı dönemlerde leopar da görülebiliyor.Tartışmalara konu olsa da burada yakalanan maymunlar para için oynatılıyor ve şehrin bazı noktalarında gösterilerde kullanılıyor.Değişik uzunluklarda ve zorlukta tırmanma rotalarının bulunduğu milli park, özellikle yabancı maceraperestlerin ülkedeki uğrak yerleri arasında yer alıyor.Müzeler tepesi Şakarparyanİslamabad, doğusunda yer alan Ravalpindi kentiyle "ikiz kentler" olarak anılıyor. Belirgin bir sınırı olmayan iki kent toplamda 4 milyonu aşkın nüfusa sahipken, Ravalpindi Pencap eyaletinin sınırları içinde yer aldığı için farklı bir yönetime sahip.Kentin doğusunda ayrıca Şakarparyan tepesi de bulunuyor. İslamabad'ın kültür ve sanat faaliyetlerinin çoğu, bu tepede bulunan müzeler, kültür merkezleri ve eğitim enstitülerinde gerçekleşiyor.Pakistan Anıtı adı verilen ve kentin her yerinden görünen anıt çevresinde 5 müze ve bir fuar alanı yer alıyor.Pakistan Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi, El Sanatları Köyü Müzesi ve Demokrasi Müzesi ve Pakistan- Çin Dostuluk Merkezi ve Müzesi'nin yer aldığı tepede polo, futbol, golf ve ekstrem sporlar merkezleri de bulunuyor.Kentte yer alan irili ufaklı 180 parktan biri olan Ankara Parkı da Şakarparyan tepesinin Raval gölü kıyısında yer alıyor. Çeşitli çiçekler, ağaçlar ve yürüyüş yollarıyla süslenen park 2005 yılında Ankara ve İslamabad'ın kardeş şehir olması şerefine açıldı.Raval gölü, Pakistanlıların hafta sonları akın ettiği noktalardan bir diğeri. Bot ve tekne turlarının düzenlendiği göl kıyısında restoranlar, kafeler, yürüyüş parkurları ve küçük bir hayvanat bahçesi bulunuyor. Göl çevresinde balıkçılık ve sigara içmek ise yasak.Ülkenin en düzenli şehriIzgara sistemine göre küçük kareler şeklinde inşa edilen şehirde her sektör bir harfle anılıyor. E harfinden I harfine kadar sektörlerin bulunduğu kentte bu bölgeler kendi içinde sayılarla ayrılıyor.Bir sektör kendi içinde 4 alt bölgeye ayrılıyor ve her alt bölgede bir ticaret merkezi ve çarşı bulunuyor.Kuş bakışı bakıldığında küçük kareler şeklinde görünen şehrin her bölgesi ayrı bir özelliğiyle ön plana çıkıyor. Tüm bölgelerin en kuzeyinde bulunan diplomatik bölgeye yakın olan F-6 ve G-6 sektörleri özellikle kentte yaşayan yabancılar ve diplomatlara hitap ediyor.Dünya mutfaklarının ve yabancı ürünlerin satıldığı dükkanların bulunduğu F-6 ve G-6'da kiralar ve fiyatlar da kentin diğer sektörlerine göre yüksek.Özellikle villa tipi evlerin bulunduğu sektörlerdeki Kohsar Market ve Aabpara bölgeleri, hafta sonları ve akşamları kentin en kalabalık noktaları olarak dikkati çekiyor.Bölgeleri belirten rakamlar büyüdükçe fiyatların düştüğü ve daha ziyade yerlilerin yaşadığı bölgeler görülmeye başlıyor. Nispeten daha ucuz olan bu bölgeler, Pakistan şartlarında yine orta ve üst sınıfın yaşadığı mahalleler.Toplu taşımanın kalbi metrobüsKentte Pakistan'ın genelinde olduğu gibi kaotik bir trafik yok. Ayrıca 3 tekerlekli triportörlerden bozma, taksi işlevi gören rikşaların girişinin de yasak olduğu kente kamyonlar ise belirli saatlerde girebiliyor.Toplu taşıma ise kent dışına doğru ve sadece bazı bölgelerden minibüslerle yapılıyor. İslamabad'ın tam ortasından geçen Cinnah Bulvarı'nı baştan başa katedip Ravalpindi'ye giden metrobüs ise kentteki toplu taşımanın kalbi.Bir Türk firması tarafından yapılan ve işletilen metrobüs, alt sınıfın yaşadığı Ravalpindi kentinden İslamabad'a 20 Pakistan rupisinden (yaklaşık 75 kuruş) başlayan düşük fiyatlarla yolcu taşıyor.İslamabad içi ulaşımda da kullanılan metrobüs yanında en çok kullanılan toplu taşıma sistemi, telefon uygulamalarıyla çağrılan taksiler.