Son Dakika Haberleri: Pakistan Yakın Zaman İçerisinde Büyük Miktarda Petrol Keşfedebilir"

Pakistan Yakın Zaman İçerisinde Büyük Miktarda Petrol Keşfedebilir"

1 saat önce

Çin basını, Pakistan’ın yakın zaman içerisinde büyük miktarda petrol keşfedebileceğini duyurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han da benzer yönde açıklamada bulundu. Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan yayını Dawn’a yaptığı açıklamada “sularımızda çok büyük miktarda petrol rezervi bulma olasılığımız çok güçlü” diye konuştu. Çin Komünist Partisi’nin yayın organlarından Global Times da konuyla ilgili haber yaparak, Pakistan’ın yakında […]The post “Pakistan yakın zaman içerisinde büyük miktarda petrol keşfedebilir” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Pakistan Yakın Zaman İçerisinde Büyük Miktarda Petrol Keşfedebilir
Çin basını, Pakistan'ın yakın zaman içerisinde büyük miktarda petrol keşfedebileceğini duyurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han da benzer yönde açıklamada bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan yayını Dawn'a yaptığı açıklamada "sularımızda çok büyük miktarda petrol rezervi bulma olasılığımız çok güçlü" diye konuştu. Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times da konuyla ilgili haber yaparak, Pakistan'ın yakında büyük miktarda petrol bulabileceğini açıkladı.

Dawn tarafından yapılan habere göre ABD'li petrol devi Exxon Mobil ve İtalyan petrol şirketi ENI, Ocak ayından beri bölgede petrol kuyusu kazıyor. Bölgede beklenen petrolün bulunması durumunda başka uluslararası şirketlerin de keşif, lojistik ve petrol rafinasyonu dahil olmak üzere çeşitli konular için bölgeye gelebileceği söyleniyor.

Çin basınında yer alan haberde, Çin'in Pakistan'la önemli enerji işbirliği olduğu, petrol bulunması halinde Çinli şirketlerin de bölgeye yatırım yapacağı söyleniyor. Habere göre Çin, Pakistan'ın "kalkınma fırsatını değerlendirmesine" yardımcı olmak istiyor. Haberde bulunan petrolün Pakistan ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynayabileceği savunuluyor.

Çin tarafından inşa edilmekte olan Çin-Pakistan İktisadi Koridoru (CPEC), başlangıçta Şincan'dan Gvadr limanına kadar uzanan bir petrol ve doğalgaz hattı olarak düşünülüyordu. Çin medyasına göre Pakistan'ın beklenen miktarda petrol keşfetmesi durumunda iktisadi koridor İran ve Hindistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Pakistan'da petrol bulunmasının "bölgede kurulacak enerji bağlarıyla ekonomik entegrasyonu geliştirebileceği" söyleniyor. Pakistan'da petrol bulunması durumunda ülkeler arasında sermaye geçişinin artacağı, altyapı yatırımlarının ve enerji ticaretinin büyüyeceği savunuluyor. Hindistan'ın petrol ithalatının arttığı da belirtilen haberde, Hintli şirketlerin de Pakistan'dan çıkartılacak petrole ilgi duyacağı belirtiliyor. Asya'da jeopolitik durumun "karmaşık ve dengesiz" olduğunu savunan Global Times, Pakistan'da bulunacak petrol rezervlerinin "bölgede oyunu değiştirebileceğini" iddia ediyor.

The post "Pakistan yakın zaman içerisinde büyük miktarda petrol keşfedebilir" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:07 

Times, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Yakın Zaman İçerisinde Büyük Miktarda Petrol Keşfedebilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]