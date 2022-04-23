Pakistanlı iki kardeş 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Son Dakika
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Pakistanlı iki kardeş 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

23.04.2022 11:13
Pakistanlı iki kardeş 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Pakistan'ın Lahor şehrinde, 10 ve 12 yaşındaki Czar kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Pakistan'ın Lahor şehrinde, 10 ve 12 yaşındaki Czar kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Lahor'da İstiklal Marşı'nı Türkçe okumaya ve geleneksel Pakistan enstrümanlarıyla çalmaya gayret eden Riyan ve Isaac Czar'ın çalışması yaklaşık 4 ay sürdü.

Çocukların annesi Mahira Czar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ay boyunca çocuklarıyla ailecek çalıştıklarını belirterek, "Biz bu çalışmayı Pakistan halkı adına Türk halkına armağan ediyoruz." dedi.

İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin Pakistan'ın geleneksel vurmalı çalgısı "tabla" enstrümanıyla yapıldığını ifade eden Mahira Czar, "Bu bizim çocuklarımızdan Türk çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi." diye konuştu.

Çocuklarının daha önce de farklı uluslara ait milli marşları seslendirdiğini anlatan Czar, İstiklal Marşı'nı seslendirmekten ve böyle bir günde bunu paylaşmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Czar kardeşlerin İstiklal Marşı çalışması, YouTube üzerinden de paylaşıldı.

Pakistanlı iki kardeş 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Pakistanlı iki kardeş 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Pakistanlı iki kardeş 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

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Ulusal Egemenlik, İstiklal Marşı, Pakistan, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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