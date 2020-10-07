Palamut tuzlamanın tam zamanı - Son Dakika

Palamut tuzlamanın tam zamanı

KARADENİZ'de balıkçıların ağlarına takılan palamut bol olunca balık tezgahlarının yanı sıra balık restoranları da şenlendi.

Palamut tuzlamanın tam zamanı, System.String[]

KARADENİZ'de balıkçıların ağlarına takılan palamut bol olunca balık tezgahlarının yanı sıra balık restoranları da şenlendi. Ordu'da restoran işletmecisi ve şef aşçı Hakan Taslı, palamudun fırında pişirilmesindeki püf noktaları anlattı, palamut tuzlamasının ise ekim ayında hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan av sezonu sürüyor. Sezonunun başlamasıyla oltaya takılan palamutlar, balık tezgahlarını süslüyor. Sezonu palamutla açan balıkçılar da yeni sezondan oldukça umutlu. Ağlara takılan balık bol olunca tezgahların yanı sıra balık restoranları da şenlendi. Sofralarda başköşede yerini alan palamut, müdavimlerimce hem ızgara hem de kızartma şeklinde tercih ediliyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde girişimci ve şef aşçı Hakan Taslı da güvertesi bulunan, can simitleri ile donatılan 2 katlı ve 40 metre uzunluğundaki taka görünümlü balık restoranında müşterilerini ağırlıyor. Pek çok çeşit balığı müşterilerinin damak tadına sunan Taslı, palamudun özellikle fırında pişirilmesiyle tercih edilmesini öneriyor. Fırında palamut pişirmenin püf noktalarını anlatan Taslı; özel tarifinde domates, biber ve sarımsak başta olmak üzere bazı baharatların kullanımına da dikkat çekiyor.

'PALAMUDUN 5-6 ÇEŞİT YEMEĞİ VAR'Sezonun iyi başladığını ifade eden Hakan Taslı, "Denizdeki bolluk güzel. Mezgit ve palamut çok çıkıyor. Ama barbunda kıtlık yaşıyoruz. Palamudun bol olması restoranlarda da çok tercih edilme sebebi. Palamudun 5-6 çeşit yemeği var. Ancak palamut balığı diğer balıklara nazaran ağır bir balıktır. Sindirmesi hiç basit değildir. Bu nedenle kızartma yerine fırını tercih edilirse lezzetli bir yemek olur. Fırında palamut yemeği domates, biber ve sarımsak başta olmak üzere bazı baharatlarla hazırlanıyor. Kabuğu soyulmuş domatesin üstüne balıklarımızı koyuyoruz. Bir parça defne yaprağı ekliyoruz. İnce kesilmiş kırmızı ve yeşilbiberlerimizi üstüne koyuyoruz ve 1 parça tereyağı, bir miktar zeytinyağı ilave ediyoruz. Balık yağlı olduğu için tereyağı fazla koymuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Yemeğimiz soframızda yerini alıyor" dedi.'PALAMUT TUZLAMA EKİMDE HAZIRLANMALI'

Palamudun tuzlanarak da saklandığını kaydeden Taslı, "Palamut tuzlaması ekim ayında hazırlanması gerekiyor, zahmetli ancak lezzetlidir. Güzelce temizlediğimiz palamudu suda bekletiyoruz, daha sonra tuza yatırıyoruz. 2 gün bekledikten sonra defne yaprağı, sarımsak, limon ve kaya tuzu ile birlikte büyük bir kavanoza koyuyoruz. 7 ay kapalı kaldıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Geçen yıl palamut tezgahlarda yoktu ancak bu yıl bol. 10 Ağustos'ta çingene palamudu ile sezona başladık. Palamut her geçen gün azalsa da yeni doğan palamutlar çıkıyor. Yılbaşına kadar palamudun tezgahlarda ve soframızda bulunabileceğini tahmin ediyoruz. Fiyatı ise bolluğuna göre 7,5-15 TL arasında alıcı bulabiliyor" diye konuştu.


Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı

Eylül, Balık, Ordu, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 08:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palamut tuzlamanın tam zamanı - Son Dakika

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