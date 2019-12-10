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Palandöken'e yıldız yağacak

7 saat önce

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e yıldız yağacak.

Palandöken'e yıldız yağacak, System.String[]

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e yıldız yağacak.


Ceza, Mor ve Ötesi, Anıl Piyancı, Pera ve Deeperise'ın performanslarıyla 13 - 15 Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek olan ICEBREAK, Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen müzikseverlere ev sahipliği yapacak. Joy Grup organizasyonu ile bu sene dördüncü kez düzenlenen festivalde Happy Hour, After Ski, Lobi ve Gece Etkinlikleri Polat Erzurum Resort'te kurulacak 3 farklı sahnede gerçekleşecek.


13 Aralık Cuma After Ski etkinliğinde sahne alacak olan Ceza ve Anıl Piyancı'yı, aynı gün gece etkinliğinde sahne alacak Deeperise takip edecek. 14 Aralık Cumartesi After Ski etkinliğinde Pera konseri, ardından gerçekleşecek Mor ve Ötesi konseri sonrasında Abdullah İnal performansı ile festivalin kapanışı yapılacak.


Festivale gelenler için fiyatları 500 ile 1.100 TL arasında değişen bilet alternatiflerinin bulunduğu etkinlik için katılımcılar, Polat Erzurum Resort, Dedeman Palandöken Resort, Snow Dora Otel ve Palan Otel'de konaklayacaklar. Bu yıl da yoğun ilgi gören ICEBREAK Festivali'nin Polat Erzurum Resort'teki tüm odaları tükendi fakat diğer otellerdeki rezervasyonlar www.icebreak.com.tr adresinden devam ediyor.


Kar kalitesi, uzun pistleri ve yılın 5 ayı kayak yapmaya elverişli yapısı ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de binlerce kişi 2 gün boyunca eğlenceye doyacak. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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