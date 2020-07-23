Palandöken: "Kredilerin ertelenmesi esnafa nefes aldıracak"
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredilerin ertelenmesi esnafa nefes aldıracak" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredilerin ertelenmesi esnafa nefes aldıracak" dedi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçlarının 3 ay süre ile ertelenmesinin Kurban Bayramı öncesi esnafı rahatlatacağını açıklayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan yaklaşık 220 bini aşkın esnafımız bu ertelemeden yararlanacak. Yapılan erteleme ile bu rahatlatıcı karar ile esnafımız kısa süreliğine de olsa nefes alabilecek. Ancak bu ertelemenin yıl sonuna kadar uzatılması esnafımızı daha çok rahatlatacaktır. En önemlisi diğer bankalara olan borçların da yıl sonuna kadar ertelenmesi en büyük arzumuz. Bununla birlikte vergilerin ikinci taksitleri de yıl sonuna kadar mutlaka ertelenerek esnafımızın rahat bir nefes alması sağlanmalı" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 03:09 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Palandöken: 'Kredilerin ertelenmesi esnafa nefes aldıracak' - Son Dakika Ekonomi
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