Palandöken: "Kurban pazarlarında sahte paraya dikkat" - Son Dakika

Palandöken: "Kurban pazarlarında sahte paraya dikkat"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarının yoğunluğundan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara göz açtırılmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemiyi fırsat bilip denetim azlığı sebebiyle bu yıl daha çok bayram arifesinde...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarının yoğunluğundan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara göz açtırılmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemiyi fırsat bilip denetim azlığı sebebiyle bu yıl daha çok bayram arifesinde bu yoğunluktan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemeli" dedi.

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Kurban pazarlarındaki sahte paraya karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kalabalığın arttığı ve bayram yoğunluğunun yaşandığı pazarlarda sahte para ve altınlar piyasaya çok çabuk yayılıyor. Bir yıl boyunca köyünde, çiftliğinde büyük emekler sarf ederek hayvanını besleyip pazara getiren üreticinin emeğinin boşa gitmemesi için pazar yerlerindeki denetimler artırılmalı. Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimleri sıklaştırılmalı. Pazarcıların kendilerine has usullerle ve eskiden kalma yöntemlerle sahte parayı ayırt etmeleri yeterli değil. Sahte paranın nasıl tespit edileceği yurt genelindeki pazarlarda hem vatandaşlara hem de satıcılara uygulamalı olarak gösterilmeli. Kurban satıcıları sahte paraya karşı Emniyet güçleri tarafından bilgilendirilerek bilinçlendirilmeli" diye konuştu.


"Gıda ve giyim pazarlarındaki esnafımız da dikkatli olmalı"


Dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmemesi için herkesin sahte para konusunda bilinçlenmesinin şart olduğunu belirten Palandöken, "Hayvan pazarlarının yanı sıra gıda ve giyim pazarlarındaki esnafımız da bayram yoğunluğunda sahte para ve altına karşı dikkatli olmalı. Pazar yerlerindeki zabıta ve güvenlik güçleri şüpheli hareketlerde bulunanları tespit ederek denetlemeli. Herkes sahte para ve altın konusunda bilinçlenmeli ki dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmesin" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken: 'Kurban pazarlarında sahte paraya dikkat' - Son Dakika
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