Palandöken: "Ülkemizde gıda konusunda panik olmaz" - Son Dakika
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Palandöken: "Ülkemizde gıda konusunda panik olmaz"

07.03.2022 11:19

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkemizde gıda krizine neden olmayacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krize neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın" dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ülkemizde gıda krizine neden olmayacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krize neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın" dedi.

Piyasada rekabet ortamının oluşması için küçük esnafın desteklenmesinin önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasalarda rekabet oluşması, fiyatların düşmesi için piyasalar birkaç firmanın tekeline bırakılmamalı. Aksine küçük işletmeler desteklenmeli. Bununla birlikte elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi tüm ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyen lokomotif ürünlere belirli bir süre zam yapılmamalı. Böylelikle fiyatlar kısa sürede normale dönecektir" şeklinde belirtti.

"PERAKENDE YASASI GÜNCELLENEREK PİYASALARA GÜVEN VERİLMELİ"

Perakende Yasası'nın zaman kaybedilmeden güncellenmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Liberal ekonomilerde en önemli etken kuralların uygulanması ve denetimlerin yapılmasıdır. Bunun için de yıllardır güncellenmesini talep ettiğimiz Perakende Yasası bir an önce TBMM'de görüşülerek çıkarılmalı ve piyasalara güven verilmeli. Fiyatları bu orantısız arz talep dengesi de doğrudan etkiliyor. Alım gücü düşen halkın panikleyerek ihtiyacından fazla ürün alması hem kendi ekonomisini hem de arz talep dengesini olumsuz etkiliyor. Halkta bu paniğin oluşmasına neden olanlara itibar edilmemeli. TESK olarak bu konuda gerekli tedbirleri alarak fiyat istikrarının korunması için Birlik, Federasyon ve odalarımıza genelge gönderdik" diye vurguladı.

(Doğukan Can Yüksel/ İHA)

Palandöken: Ülkemizde gıda konusunda panik olmaz
Palandöken: Ülkemizde gıda konusunda panik olmaz
Palandöken: Ülkemizde gıda konusunda panik olmaz

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Bendevi Palandöken, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken: 'Ülkemizde gıda konusunda panik olmaz' - Son Dakika


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