Palandöken: "Yabancı para birimlerindeki kesinti merdiven altına indiriyor"
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer" dedi.
Bankalar ve döviz bürolarınca alınan yüzde 1 KGV vergisinin merdiven altı döviz alım satımına yaradığına işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalarca alınan yüzde 1 oranındaki verginin kalkması ile merdiven altı döviz alım ve satımı önlenir. Getirilen yüzde 1'lik KGV devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı. Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:27
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Palandöken: 'Yabancı para birimlerindeki kesinti merdiven altına indiriyor' - Son Dakika Ekonomi
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