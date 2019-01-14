Palmiye Ağacına Saplanan Otomobil Güvenlik Kamerasında
2 saat önce
Palmiye ağacına saplanan otomobil güvenlik kamerasında Antalya'da otomobil palmiye ağacına çarparak hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı Kaza asına ise saniye saniye kameralara yansıdıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde otomobil palmiye ağacına çarparak hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı.
Palmiye ağacına saplanan otomobil güvenlik kamerasında Antalya
'da otomobil palmiye ağacına çarparak hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı
Kaza asına ise saniye saniye kameralara yansıdı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat
ilçesi'nde otomobil palmiye ağacına çarparak hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı. Kaza asına ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel
Caddesinde Emre Ö.'in kullandığı 33 AZF 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emre Ö., çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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