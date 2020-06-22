Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Fenerbahçe'de de formaya giyen Fransız defans oyuncusu Adil Rami ile birlikte olan ve şiddet gördüğü için ilişkisini sonlandıran 52 yaşındaki Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bu sefer bir el çantası markasının reklamı için çıplak poz verdi.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Pamela Anderson, çıplak pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. Pamela'nın, İngiliz şarkıcı David Bowie'nin "Yarın geleceğini duyanlara ait" sözüyle yaptığı paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

"BİR GECEDE 12 KEZ İLİŞKİYE GİRDİK"

Öte yandan Adil Rami, bir dönem birlikte olduğu ve şiddet uyguladığı Pamela Anderson ile ilişkide oldukları dönem yaşadıkları yatak sırlarını takım arkadaşlarına anlatmıştı.

Rami'nin Sochi'de takım arkadaşı olan Rus futbolcu Aleksandr Kokorin, katıldığı bir YouTube canlı yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes doğal olarak Pamela Anderson'u merak ediyordu. İlişkileriyle ilgili sorular soruyorduk, o da anlatıyordu. Rami, Pamela Anderson'un hayatının kadını olduğunu söyledi. Hatta biraz ileri gidip bize yatak odası sırlarını bile anlattı. Pamela Anderson'un yatakta çok iyi olduğunu söyledi. Hatta bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı"