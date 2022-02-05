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Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu - Son Dakika

Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu

05.02.2022 14:59

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tek ve sert eleştiri Hulusi Belgü'den geldi. Belgü, Koç'un icraatları hakkında çok sert eleştiriler yaptı. Belgü'nün, "Pamela Anderson'un sevgilisini niye transfer ettiniz, beklentiniz neydi?" sorusuyla ortam bir anda buz kesti.

Fenerbahçe Divanı'na eski başkan adaylarından Hulusi Belgü'nün yaptığı konuşma damga vurdu. Belgü, Aziz Yıldırım'a rakip olduğunda desteklediği Başkan Ali Koç'un yaptığı icraatları yerden yere vurdu. Seçim çağrısı yaptı. Belgü'nün yönelttiği Pamela Anderson sorusu sosyal medyaya damga vurdu.

İşte Hulusi Belgü'nün açıklamaları:

"RAKİPLER BİLE UMUTLUYDU"

"Haziran 2018'de büyük umutla başkan seçildiniz. Öyle ki seçilmenize Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve hatta Trabzonsporlular da sevindi. Kurumsal kimliğiniz, Atatürkçü olmanız hepimiz için bir umuttu ama bunu kendi ellerinizle yıktınız...

"HEP BÜYÜK KONUŞTUNUZ"

Hep büyük konuştunuz, hep hatayı başkalarında buldunuz. Başarısızlıkları hep futbolcuların ve teknik adamların sırtına yüklediniz. 'Allah başımızdan eksik etmesin' dediğimiz Obradovic ile yolları ayırdınız...

"VOLKAN DEMİREL'E DE YAPTINIZ"

Aykut Kocaman ile yolları ayırmanıza bir şey söylemiyorum ama günlerce bekleyerek yanlış yaptınız. Daha sonra da Kocaman'ın yardımcılarını dedikodulara inanarak kovdunuz. Aynı şeyi Volkan Demirel'e de yaptınız. Daha sonra affedip yardımcı antrenör yaptınız.

"BEKLENTİNİZ NEYDİ?"

Sayın Başkan bu takıma Pamela Anderson'un sevgilisi Adil Rami'yi transfer ettiniz. Adil Rami'den beklentiniz neydi?

"PARA KAPTIRDINIZ"

Max Kruse'ye 'Hayatının kumarını oynuyor' dediniz ama tazminat ödediniz. Miha Zajc için menajerlik şirketi tarafından dolandırıldınız. Bunları kendi şirketinizde bir kişi yapsa onunla çalışmaya devam eder miydiniz? Söz verdiğiniz hiçbir şeyi yapmadınız. Fenerbahçe seçime gitmelidir.

"PROBLEM SİZSİNİZ"

4 sene sonunda görüyorum ki problem sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi sanıyorsunuz. Sayın Başkan bir an önce seçim kararı alın ve seçime gidin. Tarihe en kötü Fenerbahçe başkanı olacak geçeceksiniz."

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Pamela Anderson, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu - Son Dakika
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