Alternatif müziğin başarılı temsilcilerinden Ayça Özefe "Mehmet Güreli ile Buluşmalar" projesi kapsamında; "Serçe ve Aşk" şarkısının yepyeni yorumu ve Mehmet Güreli eşliğinde karşınızda.

Bestesi Mehmet Güreli, sözleri Görkem Yeltan'a ve aranjesi Erkan Tatoğlu'na ait olan "Serçe ve Aşk" şarkısını Mehmet Güreli ile birlikte yorumlayan Ayça Özefe, dinleyenlere bu şarkıda ve klibinde de samimiyetini ve içtenliğini yansıtıyor.

"Serçe ve Aşk"ın düzenlemesi Erhan Tatoğlu' na ait. Gitarda Mustafa Demireriden, miks – mastering Dinçer Demirci, kapak görselinde ise Nalan Alaca imzası bulunuyor.

22 Nisan'da Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanacak "Serçe ve Aşk" şarksının klibi Melike Beşli'nin yönetmenliğinde Balat' ta bulunan Baben Sanat Atölyesi'nde çekildi.

Şarkıyı ve video klibini tüm dijital müzik platformlarında ve Mehmet Güreli Youtube kanalında izleyebilirsiniz!..