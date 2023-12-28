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Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü - Son Dakika
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Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Güney Avustralya'daki Yorke Peninsula Innes National Park'ta sörf yapan genç, köpek balığının saldırısına uğradı. Bacağı kopan genç korkunç şekilde can verdi. Korku dolu anlara kıyıdan şahit olan gencin babası hiçbir şey yapamadı.

Avustralya\'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
28.12.2023 - 17:27,  Güncelleme: 17:36
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Güney Avustralya'da sörf yapan 15 yaşındaki genç, kıyıda kendisini izleyen babasının gözleri önünde köpek balığının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Avustralya'da sörf yapan genç köpek balığının saldırısına uğradı, babasının gözleri önünde can verdi

SÖRFÇÜ GENÇ KÖPEK BALIĞININ SALDIRISINDA CAN VERDİ

Güney Avustralya'ya bağlı Yorke Peninsula'daki Innes National Park Ethel Beach'te korkunç bir olay meydana geldi. Denizde sörf yapan 15 yaşındaki genç köpek balığının saldırısına uğradı. Oğlunu kıyıdan izleyen baba korku dolu anlara şahit oldu. Genci kurtarmak için kendi sörf tahtasını kullanmaya çalışan bir adamın çabaları da yetersiz kaldı. Kıyıya bir türlü getirilemeyen gencin bacağı koptu. Ağır yaralanan genç babasının gözleri önünde feci şekilde can verdi.

Avustralya'da sörf yapan genç köpek balığının saldırısına uğradı, babasının gözleri önünde can verdi

BÖLGEDE SIK SIK KÖPEK BALIĞI SALDIRILARI YAŞANIYOR

Bölgede zaman zaman büyük beyaz köpek balığı da dahil olmak üzere büyük köpekbalıkları görülüyor. Son aylarda Güney Avustralya'da köpekbalığı saldırılarında artış yaşandı. Kasım ayının ortalarında Bridgette O'Shannessy, Port Noarlunga açıklarında bir kişi köpek balığı saldırısında yaralandı, iki defa ameliyat oldu.

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SON DAKİKA: Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü - Son Dakika
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