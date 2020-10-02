Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor - Son Dakika

Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor

IĞDIR Devlet Hastanesi'nin bahçesinde sağlıkçılar tarafından bakılan 'Pamuk' isimli sokak köpeği, 2 ay önce 7 yavru dünyaya getirdi.

Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor, System.String[]

IĞDIR Devlet Hastanesi'nin bahçesinde sağlıkçılar tarafından bakılan 'Pamuk' isimli sokak köpeği, 2 ay önce 7 yavru dünyaya getirdi. 6 yavruyu sahiplenerek, evlerine götüren sağlıkçılar, hastane bahçesinde kalan Pamuk ve yavrusu Kömür'ü ise beslemeyi sürdürüyor.

Iğdır Devlet Hastanesi bahçesine sığınan ve çalışanlar tarafından 'Pamuk' ismi verilen sokak köpeği, 2 ay önce 7 yavru dünyaya getirdi. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Bulaşlara Karşı Arındırma Ünitesi görevlileri, anne ve yavru köpekleri bahçede bir süre besledi. Covid-19'la mücadele ederken bahçedeki yavru köpeklerle ilgilenerek, stres atan sağlık çalışanları, 6'sını sahiplenerek, evlerine götürdü. Sağlıkçılar, hastane bahçesinde kalan Pamuk ve yavrusu Kömür'ü beslemeyi sürdürüyor.

'ENERJİ KAYNAĞI OLDU, BUNLARLA STRES ATIYORUZ'Covid-19 poliklinik sorumlusu hemşire Nevin Türkeli, "Yavrular, hastanemizin bahçesinde dünyaya geldi. Merdiven altında anneleriyle birlikte 7 yavruyu besledikten sonra sahiplendirdik. Sadece bir yavru kaldı. Covid-19'la stresli bir çalışma içerisindeyken yavrularla karşılaşmak bizim için enerji kaynağı oldu, bunlarla stres atıyoruz, mutlu oluyoruz" dedi.Yavru köpeklerden birini sahiplenen Kamber Gökdemir ise 8 köpeği olduğunu söyledi. Gökdemir, 'Kupır' ismini verdiği yavru köpeği ailesinin de çok sevdiğini belirtti.Pamuk'un 2 yavrusunu sahiplenen Gamze Önder, "4 köpeğim vardı, 2 de yavruyu sahiplendim. Hastane bahçesinde anne sevgisi görüyorlardı ama kış geliyor. Kış günlerinde başlarının çaresine bakamayacakları için sağlık çalışanları olarak biz sahiplendik" diye konuştu. Hastane Başhekimi Raşit İlhan'ın da kendilerine her türlü desteği verdiğini ifade eden Çetiner Öztürk, kış yaklaştığı için köpekleri sahiplendiklerini söyledi.

Hüseyin Gürel ise, "Pamuk yavruladığı zaman hastane dışında bir yere bırakamadık. Hastaneye sığınan bu canlara sahip çıktık" dedi.


Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor
Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor
Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor
Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor
Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor
Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor

Devlet Hastanesi, Hastane, Iğdır, Kömür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pamuk ve yavrusu Kömür'e hastane bahçesinde sağlıkçılar bakıyor - Son Dakika

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