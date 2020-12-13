Pamukkale Belediyesi çalışanları, Kovid-19 tedbirlerine yapraklı mesajla dikkat çekti - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, dökülen yapraklarla "Temizlik-Maske-Mesafe" yazısı oluşturarak Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasından çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak için topladıkları yapraklarla "Temizlik-Maske-Mesafe" yazısı oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Temizlik yapan personellerimiz, salgın sürecinin bitmesini sağlayacak en önemli 3 maddeyi, sararan yapraklarla park alanına yazarak dünyaya mesaj verdi. Zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte evde kalarak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor." ifadelerine yer verildi.