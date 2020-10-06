Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Pamukkale Belediyesinin, 23 mahallede kademeli olarak başlattığı beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesinin, 23 mahallede kademeli olarak başlattığı beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında yer alan Uzunpınar mahallesindeki döşeme çalışmalarında sona gelindi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Merkezdeki mahallelerimizin sokak görünümleri nasılsa en uzak mahallelerimizin de sokakları öyle olacak" dedi.

Pamukkale Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü beton kilit parke taşı yol ve kaldırım yapımı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar ve Eldenizli mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken, ilçe merkezine uzak mahallelerden olan Uzunpınar'da da sona yaklaşıldı. Toplamda 200 bin metrekare alanı kapsayan çalışmalar çerçevesinde Uzunpınar Mahallesi'nde 35 bin metrekare alana beton kilit parke yol yapıldı. Ekipler, çalışmaların yapıldığı mahallelerde sadece yolları değil çevredeki kaldırım ve park bakımlarını da yapıp mahallelerin çehresini yepyeni bir görüme kavuşturuyorlar. Uzunpınar'da yoğun tempoda çalışan ekipler, bu hafta içinde tüm yollara taş döşemiş olacak.

Uzunpınar Mahalle Muhtarı Halil Demiröz, "Mahallemizin yıllardır süren kilit taş problemi vardı. Bu sorunumuzu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ilettik. Sağ olsun başkanımız bu sorunumuzu kısa sürede halletti. Pamukkale Belediyemiz bu sorunumuza köklü bir çözüm getirerek mahallemize toplamda 35 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşedi. Bu bağlamda başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kapanan Uzunpınar Belediyesi'nin eski başkanı Hasan Ali Ubuz ise "Bizlerin yapamadığını şimdiki belediye başkanlarımız yapıyor. Şu an yapılan hizmetler çok güzel, çok memnunuz. Uzunpınar Mahallemiz her açıdan çok güzel oldu. Bundan dolayı hepsinden Allah razı olsun. Pamukkale Belediye Başkanımıza ve ekibine bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Ali Kayhan isimli vatandaş ise "Pamukkale Belediyemizin mahallemizde yaptığı çalışmalar çok güzel. Yollarımız tozdan topraktan kurtuldu. Eskiden sokaklarımız tozdan çamurdan geçilmiyordu. Ama yapılan kilit parke taşları ile yollarımız çok güzelleşti. Bundan iyisi can sağlığı. Bize verilen bu hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Merkezdeki sokaklar nasılsa en uzak yerin sokakları da öyle olacak"

Pamukkale'nin tüm mahallelerinin daha iyi bir görünüme kavuşturulması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "23 mahallemizde yapılan yaklaşık 200 bin metrekarelik beton kilit parke taşı döşeme işlemimiz devam ediyor. Çalışmalarımız en uzak mahallerimizden biri olan Uzunpınar'da da yapıldı. Buraya yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı yol çalışması yapıldı. Merkezdeki mahallelerimizin sokak görünümleri nasılsa en uzak mahallelerimizin de sokakları öyle olacak. Çünkü Pamukkale'nin her mahallesi bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daha iyi bir Pamukkale için gece gündüz demeden çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip Pamukkale'de yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Pamukkale, Avni Örki, Uzunpınar, Döşeme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesinin parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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