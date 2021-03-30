Pamukkale'de bir pazaryeri daha tamamlandı - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı devam eden kapalı pazar yerlerinden biri daha tamamlandı. Gölemezli mahallesindeki kapalı pazar yeri hizmete sunulmaya hazır hale getirilirken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Vatandaşlarımızın mevsim koşullarından etkilenmeden rahat bir şekilde alışveriş yapabileceği kapalı pazar yerlerini birer birer tamamlıyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe halkının taleplerini göz önüne alarak başlatılan kapalı pazar yerleri projesi kapsamında bir mahallede daha çalışmalar tamamlandı. Daha önce Belenardıç ve Karakurt mahallelerindeki pazar yerleri tamamlanırken, bu kez Gölemezli'deki kapalı pazar yerinin inşası da bitti. Toplam 500 metrekarelik alana yapılan kapalı pazar yerinde çalışmalar tamamlanarak hizmete sunulmaya hazır hale getirildi. Gölemezli Kapalı Pazar Yerinde vatandaşların alış verişlerini rahatlıkla yapabilecekleri alan ile birlikte otopark alanı da bulunacağı belirtildi.

Mahalle muhtarından ve pazar esnafından teşekkür

Gölemezli Mahalle Muhtarı Süleyman Tekin, inşaatı başlanan kapalı pazar yerinin kısa sürede tamamlandığı için memnuniyet duyduğunu ifade ederek; "Bu kapalı pazar yerimiz halkın düğün, nişan, mevlit gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok amaçlı tesis olarak mahallemize kazandırıldı. Avni Başkanımız söz vermişti, sözünü tuttu. Başta Başkanımız Avni Örki olmak üzere, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim" dedi. 19 yıldır pazarcılık yapan Özkan Abalı; "Karda, kışta, yağmurda sorun yaşıyorduk. Avni başkanımız bu tesis ile sorunlarımızı giderdi. Oraya taşınacağımız günü bekliyoruz. Çalışmalarından dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Pazaryeri vatandaşlarımız için büyük kolaylık olacak"

İlçede yapılan hizmetlerin vatandaşların talepleri göz önüne alınarak yapılması için gerekli özeni gösterdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Kapalı Pazar Yeri ihtiyacı Gölemezli mahalle sakinlerimizin talepleri arasında birinci sıradaydı. Bu mahallemizde atıl durumda olan 250 metrekarelik kapalı alana sahip depoda güçlendirme çalışması yaptık. Yanındaki 250 metrekarelik alanı da buraya katarak toplam 500 metrekarelik kapalı pazar yerimizi hizmete hazır hale getirdik. Mahallenin tam merkezinde bulunan alan vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olarak mevlit, düğün gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Mahallelerinde pazar yeri olmadığı için alışverişlerinde zorluk yaşayan vatandaşlarımız için büyük kolaylık olacak. Kapalı pazar yerlerimizde vatandaşlarımız, hava şartlarından etkilenmeden güven içerisinde alışverişlerini yapabilecek, aynı şekilde esnafımızda rahat bir şekilde ürünlerini sergileyebilecek. Gölemezli Kapalı Pazar Yerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ