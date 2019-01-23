Son Dakika Haberleri: Pamukkale'de Yeşil Alan İçin Kamulaştırma Sürüyor

Pamukkale'de Yeşil Alan İçin Kamulaştırma Sürüyor

2 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi, mahallelerde istimlak ettiği binaları yıkarak ilçede dar olan cadde ve sokakları genişleterek, yeşil alana çevirerek nefes aldırmaya devam ediyor.

Pamukkale'de Yeşil Alan İçin Kamulaştırma Sürüyor, System.String[]
Denizli Pamukkale Belediyesi, mahallelerde istimlak ettiği binaları yıkarak ilçede dar olan cadde ve sokakları genişleterek, yeşil alana çevirerek nefes aldırmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından kamulaştırma planlarındaki taşınmazların belediye yatırım programına dahil edilerek kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 'Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır' sloganından hareketle çalışmaların devam edeceğini ve imar planlarında yolda kalan binaların kamulaştırma kapsamına alınarak yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Gürlesin, Zeytinköy Mahallesi 5101 Sokak No: 13'te bulunan 2 katlı betonarme binanın da kamulaştırma yapılarak yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti. Gürlesin, Pamukkale'nin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için ilk günden son güne kadar çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek, "Pamukkale ilçemizde bugüne kadar, mahallelerimizin nefes alması için bir çok alanda vatandaşlarımızın rızası alınarak, mağdur edilmeden kamulaştırma işlemi gerçekleştirdik. İlçemizde dar olan cadde ve sokaklar genişletildi, yeşil alanlara yenileri eklendi. Pamukkale'de daha rahat ulaşım, daha çok yeşil alan, planlı ve modern bir kent haline dönüştürmek adına çok yönlü çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından Zeytinköy Mahallesi 5101 Sokak No: 13'te bulunan 2 katlı betonarme binanın kamulaştırma yapılarak yıkımının yapılmasından mahalle sakinleri de memnun. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Hüseyin Gürlesin, Denizli, Pamukkale, Güncel
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