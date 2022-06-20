Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, törende yaptığı konuşmada, kentte öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini belirterek, öğrencilere hayatlarının bundan sonraki kısmında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Pamukkale, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika

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