Pamukova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Pamukova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

17.05.2022 16:36
Pamukova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Turgutlu Mahallesi'nde M.P'nin motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, motosikletin araca yüklenerek Bilecik'e götürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerce teknik ve fiziki takip sonucu Osmaneli ilçesinde yakalanan şüpheliler D.A. (26), E.F.K. (22) ve A.E.G. (24) hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet, şüpheliler tarafından satılan kişiden alınarak sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Pamukova, Jandarma, Bilecik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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