Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor - Son Dakika

Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde pancar üreticisi alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor.

Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor, System.String[]

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde pancar üreticisi alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor.

Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden yaptığı açıklamada, pancarda hasat döneminin yaklaştığını ancak fiyatların henüz açıklanmadığını ifade etti. Erden, "Pancarın şekere doğru yolculuğu başlamak üzere, çiftçi bileti kesecek ama kaçtan keseceğini henüz bilmiyor. Bu derece stratejik öneme sahip olan şeker pancarında hasat hazırlıkları son aşamaya geldi ancak üretici pancarını hangi fiyata satacağını henüz öğrenemedi.

Geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanımız o dönemin şartlarına göre ton başına 300 TL fiyat açıklamış ve üreticimiz bu fiyatı memnuniyetle karşılamıştı. Ancak bu yıl açıklama henüz yapılmadı inşallah pandemi sürecinde önemi anlaşılan çiftçimize bu yılda inşallah cumhurbaşkanımızın açıklayacağı pancar alım fiyatı ile piyasayı yine devletin oluşturacağı ilan edilecek. Belirsizliğe müsaade edilmeyecek, pancar üreticisine ve üretimine daima sahip çıkılacaktır. Beklentimiz Pancar alım fiyatının 2020 yılı üretim sezonunda ton başına 400 TL ye yakın bir rakam olmasıyla birlikte pancar üreticisinin piyasaya ezdirilmemesi yönündedir. Dolaylı olarak üretimde açıklanacak olan iyi bir fiyat, ülke insanımızın sağlığı söz konusu ise gerisi tamamen teferruattır düşüncesiyle yılmadan yıkılmadan üretmeye devam etmemize katkı sağlayacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor
Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor

Ziraat Odası, Eskişehir, Seyitgazi, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pancar üreticisi fiyatın açıklanmasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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