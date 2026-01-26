Panda İadesi Öncesi Hayvanat Bahçesine Akın - Son Dakika
Panda İadesi Öncesi Hayvanat Bahçesine Akın

26.01.2026 13:45
Japonya, Tayvan gerginliği sürerken pandaları Çin'e iade etmeden önce binlerce ziyaretçi topladı.

Japonya ile Çin arasında Tayvan gerilimi sürerken Tokyo yönetimi, ülkedeki son 2 pandayı Çin'e iade etmeden önce binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti.

Kyodo ajansının haberine göre, 2021'de Ueno Hayvanat Bahçesi'nde doğan pandalar "Xiao Xiao" ve kız kardeşi "Lei Lei" yarın Çin'e iade ediliyor.

İkiz pandaların iadesi öncesi halka açık ziyaretin son gününde binlerce kişi hayvanat bahçesine akın etti.

Tokyo Metropol Hükümetinin açıklamasına göre, Ueno Hayvanat Bahçesi'ndeki pandaları ziyaret için son günde 4 bin 400 kişilik rezervasyon kontenjanının 24,6 katı çevrim içi başvuru alındı.

"Xiao Xiao" ve "Lei Lei"nin yarın Çin'e gönderileceği, 28 Ocak'ta da Çin'de yaşayacakları tesise varacağı belirtildi. Pandaların iade edilmesiyle Japonya, 50'yi aşkın yıl sonra pandasız kalacak.

Çin ilk kez 1972'de Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ne panda hediye etmişti.

Japonya ile Çin arasında dostluğun simgesi olarak görülen yeni panda gönderilmesine ilişkin beklentiler ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin açıklamalarının ardından iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilim nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Çin ile Japonya arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Kaynak: AA

