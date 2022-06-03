Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor

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Koronavirüs salgınının dünyada patlak vermesiyle birçok ülkede pandemi kısıtlamaları devreye alındı. Ülkemizde de farklı kısıtlamalarla birlikte maske takma zorunluluğu getirildi.

BİR YER HARİÇ MASKE YASAĞI KALDIRILDI

Aradan geçen 2 yılın ardından pandemi hem dünyada hem de ülkemizde etkisini yitirdi. Kademeli olarak kaldırılan kısıtlamalar, vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Son olarak uygulamada kalan maske zorunluluğu da vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrasında kaldırıldı. Maske kullanımı artık sadece sağlık kuruluşlarında zorunlu oldu.

100 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından, pandeminin başında bir paketi 100 liraya kadar satışa sunulan maskelerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Marketlerde maskelerin bir kutusunun 9,95 liraya satılmaya başlanmasına ilişkin bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Aradaki fiyat farkı vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden yorum yapan kullanıcılar, normalde bu kadar ucuz bir fiyata satılabilecek ürünün fırsatçılık yapılarak 10 kat fazla fiyatına satılmasına tepki gösterdi.

O yorumlardan bazıları: