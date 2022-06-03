Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor

03.06.2022 15:48

2 yıl önce ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası hayatımıza giren maskeler, zamanında 100 liraya ulaşan fiyatlarla satılıyordu. Gelinen son süreçte pandeminin etkisini yitirmesi ve kullanım alanlarının daralmasıyla 10 liraya düşen maskelerin fiyatı dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının dünyada patlak vermesiyle birçok ülkede pandemi kısıtlamaları devreye alındı. Ülkemizde de farklı kısıtlamalarla birlikte maske takma zorunluluğu getirildi.

BİR YER HARİÇ MASKE YASAĞI KALDIRILDI

Aradan geçen 2 yılın ardından pandemi hem dünyada hem de ülkemizde etkisini yitirdi. Kademeli olarak kaldırılan kısıtlamalar, vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Son olarak uygulamada kalan maske zorunluluğu da vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrasında kaldırıldı. Maske kullanımı artık sadece sağlık kuruluşlarında zorunlu oldu.

100 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından, pandeminin başında bir paketi 100 liraya kadar satışa sunulan maskelerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Marketlerde maskelerin bir kutusunun 9,95 liraya satılmaya başlanmasına ilişkin bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Aradaki fiyat farkı vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden yorum yapan kullanıcılar, normalde bu kadar ucuz bir fiyata satılabilecek ürünün fırsatçılık yapılarak 10 kat fazla fiyatına satılmasına tepki gösterdi.

Pandemi bitince gerçek ederi ortaya çıktı! 1 paket maskenin yeni fiyatını gören çıldırıyor

O yorumlardan bazıları:

Pandemi bitince gerçek ederi ortaya çıktı! 1 paket maskenin yeni fiyatını gören çıldırıyor
Pandemi bitince gerçek ederi ortaya çıktı! 1 paket maskenin yeni fiyatını gören çıldırıyor
Pandemi bitince gerçek ederi ortaya çıktı! 1 paket maskenin yeni fiyatını gören çıldırıyor
Pandemi bitince gerçek ederi ortaya çıktı! 1 paket maskenin yeni fiyatını gören çıldırıyor
Pandemi bitince gerçek ederi ortaya çıktı! 1 paket maskenin yeni fiyatını gören çıldırıyor
YORUMLAR
500
Genel Sağlık-İş'ten 'Sağlık İstatistiği Yıllığı 2020' Verilerine Tepki: 'Yıllık 2020'ye Göre Covid 19 Hiç Yaşanmamıştır' Genel Sağlık-İş'ten 'Sağlık İstatistiği Yıllığı 2020' Verilerine Tepki: 'Yıllık 2020'ye Göre Covid 19 Hiç Yaşanmamıştır' Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler! Selçuk Tektaş'ın Eşinden Yürek Burkan Sözler!

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement