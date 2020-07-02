Pandemi öncesi öğrencilerin ektiği ürünleri öğretmenler hasat etti - Son Dakika

Pandemi öncesi öğrencilerin ektiği ürünleri öğretmenler hasat etti

Pandemi öncesi öğrencilerin ektiği ürünleri öğretmenler hasat etti Okul bahçesine öğrencilerin ektiği, öğretmenlerin baktığı ürünler hasat edildi Pandemi dönemi öncesinde öğrenciler tarafından ekilen ve dikilen ürünler, pandemi nedeniyle bakımını üstlenen öğretmenler tarafından hasat...

Pandemi öncesi öğrencilerin ektiği ürünleri öğretmenler hasat etti

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Okul bahçesine öğrencilerin ektiği, öğretmenlerin baktığı ürünler hasat edildi

Pandemi dönemi öncesinde öğrenciler tarafından ekilen ve dikilen ürünler, pandemi nedeniyle bakımını üstlenen öğretmenler tarafından hasat edildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi'ndeki Kösbucağı İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine öğrenciler tarafından ekilen sebzeler, pandemi sürecinde bakımını üstlenen öğretmenler tarafından hasat edildi.

Sera ve açıkta olmak üzere organik tarım atölyelerinde yetiştirilen biber, domates, patlıcan, salatalık, karpuz, mısır, yer fıstığı ve kabak başta olmak üzere 20'nin üzerinde ürünün hasadı yapıldı. Kümes hayvanları yetiştirme atölyesinde de çoğunluğu tavuk ve hindilerden oluşan 60'a yakın kümes hayvanının okul bahçesinde yetiştirilmesine ise devam ediliyor.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, bakanlığın 2023 eğitim vizyonu projesi kapsamında kurulan atölyelerde pandeminin başlangıcında ekimi ve dikimi yapılan, organik olarak yetiştirilen sebze ve meyve ürünlerinin hasadını yaptıklarını söyledi.

Açıkyörük, "Okul müdürlerimizin, iş insanlarımızın desteği ile şuan ilçemizde 27 tane çeşitli türde atölyemiz mevcut. Bu gün burada tabiat ve hayvan bakım atölyelerini ziyaret ettik. Bu atölyeler yıl içinde kuruldu ama pandemi süreci olduğu için öğrenciler şuanda yok. Onların ekip diktiği, öğretmenlerimizin yetiştirdiği patlıcan, biber, domates gibi ürünlerin hasadını yaptık" dedi.

Çalışmanın amacına da değinen Açıkyörük, "Öğrencilerimizin düşünmesi, düşündüklerini uygulamaları, yeteneklerini keşfetmeleri, yeteneklerinin farkına varmaları, onları geliştirmeleri çok önemli. Öğrencilerin hem el becerilerinin gelişmesi hem de bilişsel, duyuşsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak için bu atölyeler yapıldı. Pandemi süreciyle birlikte öğrencilerimiz maalesef okullarına gelemediler. Bu süreçte ürünlerin bakımını okuldaki yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz üstlendi. Bu aşamaya kadar onlar getirdi" diye konuştu.

Öğrencilerin bu tür faaliyetlerle üretimin değerini anlayacaklarına dikkat çeken Açıkyörük, "Öğrencilerimiz sadece hazır alıp tüketmek değil, üretimin de önemini kavramış olacaklar" dedi.

Kurdukları 80 metrekarelik seraya öğrencilerle birlikte sebze ekim ve dikimi yaptıklarını ifade eden Kösbucağı İlkokulu Müdürü Durmuş Yılmaz ise "Ürünlerimizi öğrencilerimizle birlikte mart ayının ilk haftalarında, pandemi döneminden önce diktik. Düzenli olarak birlikte bakımını yapıyorduk. Daha sonra pandemi süreci gerçekleştiği için bu iş bize kaldı. Öğrencilerimiz tamamen okula gelemediler. Velilerimizden gelenler oldu. Gelen veliler mevcut durumu görünce onlarda beğendiler. Onlar içinde bir önayak oldu. Yani onlarda seracılığa yönelik ya da organik tarıma yönelik çalışmalar yapacaklarını beyan ettiler. Çalışmamız üreticilik yapan velilerimize de örnek oldu" şeklinde konuştu.

Okul bahçesindeki ürünlerin hasadı Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, şube müdürü Niyazi Gürgan, öğretmenevi müdürü Mehmet Güven, müdür yardımcısı Kemal Gür, Akdeniz Ortaokulu müdürü Uğur Türkmen, Kösbucağı İlkokulu müdürü Durmuş Yılmaz, Ortaokul Müdürü Eyüp Fidan ile mahalle muhtarı Sadettin Demir tarafından yapıldı.

Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi öncesi öğrencilerin ektiği ürünleri öğretmenler hasat etti - Son Dakika

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