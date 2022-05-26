Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi - Son Dakika
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Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi

26.05.2022 11:39
Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi

ANTALYA'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve iki gün süren moda günleri, Antalya'yı turizm dışında farklı bir alanda da ön plana çıkaran bir moda festivali oldu.

ANTALYA'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve iki gün süren moda günleri, Antalya'yı turizm dışında farklı bir alanda da ön plana çıkaran bir moda festivali oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl dijital defile ile seyircisiz yapılan moda günleri Antalya Moda Günleri, mankenlerin birbirinden renkli kreasyonları tanıttığı defileyle başladı. Üç modacının kreasyonlarının sergilendiği defileyi, Antalyalı moda tutkunları ve moda eğitimi alan üniversite öğrencileri yakından takip etti. Aralarında yerli- yabancı moda tasarımcılarının bulunduğu iki gün süren etkinlik, moda tutkunu kadınların yanı sıra moda üzerine eğitim alan üniversite öğrencilerini ağırladı. Antalya sosyetesinin yanı sıra farklı sektörlerden iş insanlarının da katıldığı defileler zinciri, iki saat sürdü. 20'şer dakika arayla gerçekleşen defileleri yakından takip eden moda severler, ayakta alkışladı. Geceye katılanların şık giyimleri ise moda etkinliğine damga vurdu.Etkinliği organize eden Eda Meltem Yılmaz, "Pandemi nedeniyle geçen yıl dijital olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri, tekrar podyumda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya Moda Günleri sadece moda ile ilgili bir etkinlik değil. Dünyanın farklı şehirlerinden de takip edilen Antalya'yı turizm dışında farklı bir alanda da ön plana çıkaran bir moda festivali de diyebiliriz" dedi.


Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi
Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi
Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi
Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi
Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi
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Kaynak: DHA

Antalya, Pandemi, Turizm, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi - Son Dakika


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