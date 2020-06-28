PANDEMİ SÜRECİNDE SAÇ EKİMİNE TALEP ARTTI - Son Dakika

PANDEMİ SÜRECİNDE SAÇ EKİMİNE TALEP ARTTI

Pandemi sürecinde insanların estetiğe ve saç ekimine yöneldiğini belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Cihantimur, Türkiye'de saç ekimiyle ilgili talep, pandemiden sonra artmış durumda.

Pandemi sürecinde insanların estetiğe ve saç ekimine yöneldiğini belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Cihantimur, Türkiye'de saç ekimiyle ilgili talep, pandemiden sonra artmış durumda. Dünyada en meşhur olduğumuz ve en birinci olduğumuz tedavi saç ekimi dedi.

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Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Cihantimur, koronavirüsün ülkemizde etkili olmaya başladıktan sonra evde geçirilen süreçte, insanların estetiğe ve saç ekimine yöneldiğini ifade etti. Dr. Cihantimur, Pandemiden önce Türkiye'de saç ekimiyle ilgili talep, pandemiden sonra artmış durumda. Herhangi bir marka olarak bir tedavi olarak dünyada en meşhur olduğumuz ve en birinci olduğumuz tedavi saç ekimi. O nedenle pandemi döneminin ülkemize katkısı büyük oldu. Türkiye sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. O nedenle pandemi bittikten sonra havaalanları açıldıktan sonra saç ekiminde büyük bir patlama olacağını düşünüyorum. Şu anda Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşlar açılmamasına rağmen biz açıldıktan hemen sonra patlayacak. Mesela şu an Hollanda'dan, İsviçre'den hastalar Bulgaristan'a veya Yunanistan'a giderek oradan kara yoluyla bize geliyorlar. Bizim bile şok olduğumuz bir şey dedi.

YAPTIĞIMIZ ANKETLERDE PANDEMİ SÜRECİNDE SAÇ EKİMİNE TALEBİN ARTTIĞINI GÖRDÜK

Türkiye'de en çok talep gören işlemin saç ekimi olduğunu belirten Dr. Cihantimur, Normalde saç ekimi Türkiye'nin dünyada birinci olduğu tek konu. O nedenle pandemiden önce İstanbul Havalimanı'na gittiğiniz zaman her yer saç ektirmiş insanlarla doluydu. Pandemi nedeniyle havalimanı kapanınca tabii yurt dışından gelenlerin sayısı azaldı. Bu süreç içerisinde yani koronavirüsün başladığı nisan ayı içerisinde biz de hizmetimize ara verdik. Bu arada da anketler yaptık. Bu süreç bizi nasıl etkileyecek neler olacak diye çalışmalar yaptık. Pandemi sürecinde insanlar eve kapanınca şöyle bir etkisi oluşmuş; yeni normalde insanlar kendisiyle baş başa kalınca kendi hayatını ve görünüşünü analiz etmiş. Google'a pandemi sürecinde insanlar en çok ne aramış diye sorduğunuzda cevap çok ilginç. İnsanlar en çok saç ekimi ve jinekomasti aramış. Üstelik en çok erkekler aramış. Biz de bu sonuçları görünce mayıs ve haziran için buna yönelik çalışmalara başladık. Pandemiden hemen sonra şu anda en çok talep gören işlem hangisi derseniz cevabım saç ekimi diye konuştu.

KANADA EN ÇOK HASTA ALDIĞIMIZ ÜLKELERDEN

Dünyanın her yerinden saç ekimi için Türkiye'yi tercih edenlerin olduğunu belirten Dr. Bülent Cihantimur, Gerçekten dünyanın her yerinden insanlar geliyor. ve sınırlar açıldığında da eminim birikmiş olarak, daha yoğun bir şekilde gelecekler. İnsanlar neden Türkiye'yi tercih ediyor diyecek olursanız, biz organik saç ekimi yapıyoruz. Yani saç ekilecek alanı verimli hale getiriyoruz. Kişinin kendi yağından aldığımız özel bir karışımla hazırlayıp, o bölgeye enjekte ediyoruz. Sonra saç köklerini onun içerisine koyuyoruz. Böylelikle hem saçın tutma ihtimali artıyor hem de çıkanlar verimli saç olarak dönüşüyorlar. Tabii araştıran insanlar bunu bildikleri için bizi, Türkiye'yi tercih ediyorlar. Dünyanın her yerinden Çin'den, Avusturya'dan Güney Afrika'dan aklınıza neresi gelirse her yerden geliyorlar. En enteresanı Kanada. Çok uzak olmasına rağmen Kanada en çok hasta aldığımız ülkelerden bir tanesi şeklinde konuştu.

HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ

Cihantimur, Hastaların koronavirüs sürecinde korkmaları gereken bir konu yok. Biz her türlü önlemleri alıyoruz. Hastalık bulaşma riski azalsın diye tedbirleri elden bırakmıyoruz. Her gün televizyonda söylendiği gibi gerekli önlemler alındığı zaman, temizlik kurallarına uyup maske takıp sosyal mesafeye dikkat ettiğiniz zaman risk en aza indirgenmiş olacaktır dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:05 Kaynak: DHA

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