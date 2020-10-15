'Pandemi, yakınlaşma korkusu yaşayan çiftleri etkiledi' - Son Dakika

ADANA'da Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, pandemi döneminde özellikle yakınlaşma korkusu yaşayan çiftlerin aynı evde uzun süre birlikte kalmasıyla olumsuz etkilendiklerini belirtti. Ejder, buna rağmen boşanmaların düşünüldüğü kadar artmadığını vurgulayarak, "Çünkü bu dönemde herkes çok yalnız kaldı" dedi.

Mart ayından bu yana dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisi süren koronavirüs, hayatın pek çok alanında alışkanlıkların radikal olarak değiştirilmesine neden olurken, aile hayatında da endişelere yol açtı. Çocukluğunda ebeveynleri tarafından duygusal olarak ihmal edilmiş kişilerin evliliklerinde yakınlaşma korkusu yaşadığını belirten Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, pandemi döneminin kendi başına yaşamaya alışkın bu insanların korkularını açığa çıkardığını kaydetti. Bu kişilerin, dışarıdan evli görünen ama kendine ait ayrı bir dünyada yaşayan insanlar olduklarını aktaran Ejder, "Koronavirüs sürecinde bu kadar dip dibe kalmak, onların yakınlık korkularını açığa çıkardı. 'Eğer olur da ona çok bağlanırsam, o da bir gün beni terk ederse ben bu duyguya dayanamam' diye düşünerek hep mesafe koyarlar. Dolayısıyla koronavirüs sürecinde birbirlerinden daha uzak durmaya, daha fazla kavga etmeye başladılar" dedi.